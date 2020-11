COLUMN. De naam van een kind bestaat uit de verwachtingen waarmee wij een boreling overladen

Vermakelijk nieuws, deze week in uw krant: de naam Britney zou tot minder kansen in het leven leiden dan Anne of Sarah. Genoeg om alle Britneys op hun paard te krijgen, natuurlijk. Ze zijn niet volks, laat staan marginaal en met de Amerikaanse zangeres die destijds in schoolrok en met een krolse stem om 'one more time' vroeg, hebben ze geen uitstaans, baby. Gelijk hebben ze. Ik vind het overigens best een mooie naam.