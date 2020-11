COLUMN. Britney of Barbara? Elke naam heeft zo zijn geschiedenis

Zelf heb ik geen Britney. Wel een Athina. Al had het ook Barbara of Julia kunnen zijn, want hoe gaat dat, als ouder? Een naam geven aan je kind? Die zware verantwoordelijkheid, een keuze die een leven lang mee moet? Je bent zwanger en ligt samen in de zetel, een idee tekent zich af. "Wat denk je van... Barbara?", zegt je partner, terwijl hij je buik streelt. Je sluit je ogen en ziet jezelf tien jaar later aan de trap staan. "Barbarááááá, eten!" Mooi, maar misschien wat lang, zeg je. Stilte in de kamer. "Julia?" Je stapt weer de teletijdmachine in, dit keer heb je een slecht rapport in handen. "Julia, heb jij wel voldoende gestudeerd?" Je weet het niet goed, zucht je.