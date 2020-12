COLUMN. “Beste studenten, weet dat jullie tijd komt”

Jobs Ook ingenieurs voelen de impact van corona

10 december Communicatieve vaardigheden zijn vandaag belangrijker dan ooit, zeggen ingenieurs in de Ingenieursradar 2020 van ingenieursvereniging ie-net. Hun werkgevers hechten in coronatijden vooral belang aan professionele wendbaarheid en samenwerken. Jobat.be dook in de cijfers.