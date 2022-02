Colonne van Russische gevechtsvoertuigen passeren dicht bij CNN-journalist tijdens uitzending

Lokeren Bestuurder (38) overleeft klap tegen verkeers­bord op E17 niet

Op de autosnelweg E17 in Lokeren is zondagmiddag een 38-jarige man om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Hij verloor om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur en reed frontaal in op een verkeersbord langs de kant van de weg.

27 februari