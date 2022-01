CD&V-voorzitter Coens wil "lijm in een ontrafelende samenleving" zijn

Maar bubbels zijn er volgens de CD&V-voorzitter om doorprikt te worden. In de eerste plaats wil hij gezond verstand brengen in het gezondheidsbeleid “zodat we eindelijk ons sociaal leven terug kunnen opbouwen”.

Er zijn niet nog meer quarantaines en passen nodig, maar meer gezond verstand. “We gaan de kinderen niet van school houden met een verkoudheid”, aldus Coens. “Bij verwoestende varianten zijn we kordaat. Niet politieke willekeur of mediaballonnetjes wijzen ons de weg, maar een afgeklopte coronabarometer. Door verplichte vaccinatie is er dan geen andere keuze dan solidair zijn. En door wereldwijd patenten op vaccins vrij te geven doorprikken we de leugen dat we hier op een veilig eiland leven”, stelt hij.