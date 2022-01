Carl Devos. Open Vld, ooit een frisse ideeënpartij, is ingedommeld

Met de omikronvariant — besmettelijker, minder ziekmakend — groeit hoop dat corona wat naar de achtergrond trekt. Geen minuut te vroeg. Het draagvlak voor en vertrouwen in het coronabeleid slinkt. De coronabarometer kan dat beleid wat formatteren, ontzenuwen. Als die er niet was gekomen, was dat 'politiek falen', klonk bij de premier, die een herstart wil. Het was hem niet van harte gegund. Weer kwam getater, in aanloop naar het Overlegcomité. Als de barometer gisteren iets kon meten, dan was het slechte sfeer en verdeeldheid. De politiek raakt er niet van verlost.