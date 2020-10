Carl Devos: "Een deel van de miserie had vermeden kunnen worden als regeringen eenstemmig hadden opgetreden"

Antwerpen ASSISEN. Geen tweede keer levenslang voor Fred Wittig in 13 jaar oude roofmoord op Steve Huypens

30 oktober Het Antwerpse hof van assisen heeft de eenvoudige schuldigverklaring uitgesproken in de zaak over de dertien jaar oude roofmoord op autohandelaar Steve Huypens (38) uit Schilde. De assisenjury hield er rekening mee dat de beschuldigde, de Duitser Fred Wittig (57), momenteel in Duitsland al een levenslange gevangenisstraf uitzit voor een gelijkaardige roofmoord uit 2008. Ook is de redelijke termijn overschreden, oordeelde de jury. Eerder op de dag had de aanklager de levenslange opsluiting van Wittig geëist.