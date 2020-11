Carl Devos: “De Groenen wachtten bijna twintig jaar op regeringsdeelname, ook nu weer dreigt de fout van twintig jaar geleden”

Anderlecht VRT-camera­ploeg krijgt eieren naar zich gegooid tijdens interview met korpschef

20 november Opmerkelijke beelden in Terzake. Een VRT NWS-cameraploeg kreeg op het Lemmensplein in Anderlecht eieren naar zich gesmeten, zo was te zien in de uitzending. Het incident gebeurde toen korpschef Jurgen De Landsheer van politiezone Brussel Zuid de journalisten te woord stond.