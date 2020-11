Carl Devos: “De Croo en Vandenbroucke laten zo weinig ruimte dat het de andere partijen steeds meer irriteert”

Anderlecht Impasse dreigt op Anderlecht: kapitaals­ver­ho­ging of niet? Coucke zal zijn bijdrage leveren

5:00 Nu Michael Verschueren van 5 naar 11 procent aandelen bij Anderlecht ging, is de belangrijkste vraag: welke invloed heeft dat op de gesprekken over de kapitaalsverhoging? De B-aandeelhouders zijn niet geneigd geld in de clubkas te pompen, wat maakt dat een oplossing ver weg is, ondanks de intenties van eigenaar Marc Coucke.