Carl Devos: “Corona is verdomd moeilijk, maar burgers verdienen beter dan zotte ideeën en zerotolerantie”

Het coronabeleid sputtert. Met de cijfers gaat het fout, het beleid is radeloos. En zoekt dan maar een uitweg in repressie. Dat leidt ook in De Croo I tot spanningen. De kritiek van MR is harder dan die van de oppositie. De Croo I wijst graag naar een ploeg van 11 miljoen, maar is er ondanks alle peptalk zelf geen. Corona neemt alle ruimte in en duwt daardoor veel verdeeldheid onder de waterlijn, maar zelfs in het coronabeleid hapert de eendracht. Dat voorspelt weinig goeds. Die interne twist is niet bevorderlijk voor het zo cruciale draagvlak: waarom zouden burgers het beleid steunen als regeringsleden het overdreven vinden?