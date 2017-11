Burn-outcoach voor grote bedrijven weer afgevoerd LB

Bron: Belga 0 BELGA Bij werkgeversorganisaties en vakbonden valt te horen dat minister van Werk Kris Peeters (CD&V) na overleg met de sociale partners het plan heeft ingetrokken. Bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten dan toch geen burn-outcoach in dienst nemen. De plannen werden na overleg met de sociale partners voorlopig weer ingetrokken, schrijft De Tijd.

De regering-Michel besliste in haar Zomerakkoord dat alle ondernemingen met meer dan 100 werknemers vanaf 1 januari iemand moesten aanstellen die moest vermijden dat het personeel opgebrand raakt. Maar in het ontwerp van programmawet is daarover niets meer terug te vinden. Bij werkgeversorganisaties en vakbonden valt te horen dat minister van Werk Kris Peeters (CD&V) na overleg met de sociale partners het plan heeft ingetrokken.

Bonden en werkgevers starten proefprojecten

Vakbonden en werkgevers hebben intussen in de Nationale Arbeidsraad (NAR) zelf een plan uitgewerkt om het toenemende probleem van burn-outs aan te pakken. Ze willen starten met proefprojecten in bedrijven die daar zelf om vragen. Het gaat om experimenten met een innovatieve arbeidsorganisatie, zoals de invoering van zelfsturende teams of loopbaanbegeleiding voor werknemers, en begeleidingsteams die preventief werken om het probleem van burn-out aan te pakken. Voor de pilootprojecten, die twee jaar zullen lopen, is een budget van 2 miljoen euro voorzien.