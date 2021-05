Buitensporig koopgedrag, ruzie met Anouk en nu ook partnergeweld: rapper Lil’ Kleine is absoluut geen lieverdje

Showbizz“Een van ‘s lands meest beruchte en bekendste artiesten ooit.” Dat schrijft Lil’ Kleine (26) over zichzelf op zijn officiële website. Jorik Scholten - zijn echte naam - legt vooral de nadruk op het eerste. Zijn decadente koopgedrag - zijn horlogecollectie zou één miljoen euro waard zijn - gaat over alle tongen, er was een bitse aanvaring met zangeres Anouk en nu mag hij ook partnergeweld aan zijn dubieuze reputatie toevoegen. De zaak werd intussen geseponeerd - met dank aan zijn peperdure advocate - en ook vriendin Jaime lijkt hem vergeven te hebben. Vraag is alleen of zijn carrière ook dit schandaal overleeft, want de kritiek weerklinkt steeds luider. “Het is bekend dat hij losse handjes heeft.”