Brunchen met bagels, dino’s spotten en verdwalen in het Vlaams Parlement: 8 x Brussel met kids

Bijna paasvakantie! Brussel heeft alles in huis voor een onvergetelijke dag met het hele gezin. Fiets door de parken, wandel de Smikkel Smakkel Smultoer, bewonder dinoskeletten … én breng een bezoek aan het Vlaams Parlement. Wij tippen de 8 leukste activiteiten.

Kindvriendelijk brunchen

Kickstart je dag met een lekkere brunch. In de vrolijke Amerikaanse setting van Le Balmoral smul je van burgers, bagels en milkshakes. Of schuif aan bij La Fabrique en Ville, een groene oase in de stad waar je zo vaak als je wil opschept aan het buffet. Bonuspunten voor de kinderformule, de speelzaal én het uitgestrekte park waar je kroost zich naar hartenlust uitleeft.

Fiets de parkroute

Neem je (bak)fiets mee of huur er één ter plekke en smeer je benen in voor een tocht van 23 kilometer door de mooiste parken van Brussel. De route start aan de Basiliek van Koekelberg en laat je naast bekende parels als het Koning Boudewijnpark kennismaken met prachtige stukken natuurschoon. Speeltuinen en pitstopadresjes onderweg houden je kroost gemotiveerd.

Wandel de Smikkel Smakkel Smultoer

Kleine fijnproevers in huis? Dan valt de Smikkel Smakkel Smultoer gegarandeerd in de smaak. Deze culinaire doe-wandeling zet je zintuigen aan het werk en leert je alles over de Brusselse eetcultuur. Het parcours loopt van Brussel Centraal tot aan de Grote Markt. Goed voor 1,5 kilometer wandelpret, geschikt voor ketjes vanaf 6 jaar.

Ontdek de mooiste speelgoedwinkels

In Brussel wemelt het van speelgoedwinkels die het hart van klein én groot weten te veroveren. Bij Serneels vind je geen commerciële hypes, wel echt speelgoed dat de verbeelding prikkelt. The Grasshopper is dan weer goed voor meer dan 7000 originele spelartikelen. Betreden op eigen risico, want hier stap je nooit buiten met lege handen.

Bezoek het Vlaams Parlement

Brussel bruist niet alleen, het hart van onze democratie klopt er ook. Tijdens de Familiedagen van 11 tot en met 16 april ontdek je alles over het Vlaams Parlement. Verken de parlementsgebouwen tijdens een digitale speurtocht, dwaal rond in de ondergrondse bunkers en ervaar in het Bezoekerscentrum zelf hoe democratie werkt. Tip: ook voor liefhebbers van hedendaagse kunst is het Vlaams Parlement een must-visit. Overal spot je hier indrukwekkende werken van grote én opkomende Vlaamse kunstenaars.

Droom weg in kasteel Coudenberg

Weinig plekken die meer tot de verbeelding spreken dan oude kastelen. In het hart van Brussel kan je verdwalen in de middeleeuwse keldergangen van het Coudenbergpaleis, waar ooit Keizer Karel woonde. Duik de ondergrondse paleisgangen in, hoor de trams boven je hoofd razen en ga op zoek naar de code om de schatkist te kraken.

Kijk dino’s in de bek

Hoe snel konden dino’s lopen? Wat aten ze? En welke charmes gooiden ze in de strijd? De expo ‘T.rex’ in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen dompelt je onder in de roofdierenwereld uit het krijttijdperk.

Spot auto’s en treinen

In Autoworld kom je ogen tekort. Naast wagens en koetsen uit een ver verleden gunnen hippe bolides je een blik op de voertuigen van morgen. Alles over treinen ontdek je dan weer in Train World, van de allereerste stoomlocomotieven tot flitsende hogesnelheidstreinen. Nog tot en met 17 april is hier ook een tentoonstelling over de legendarische Orient Express te zien.

Alle activiteiten zijn makkelijk te plannen via uitinbrussel.be. Het Vlaams Parlement (activiteit nummer 5 in dit lijstje) zwaait de deuren open tijdens de gratis Familiedagen, van 11 tot en met 16 april. Na afloop van je bezoek krijg je een leuk stripalbum mee naar huis als onvergetelijk souvenir.