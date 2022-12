Broedt ‘klimaatklever’ Wouter Mouton op extremere acties? “Je jaagt de Russen ook niet uit Oekraïne door het vriendelijk te vragen”

Roeselare Jongeman (19) die dreigt met ‘grootste schietpar­tij in Belgische geschiede­nis’ opgepakt en weer vrijgela­ten: gehackt door collectief waar hij zelf deel van uitmaakte

In Roeselare heeft de politie vanochtend een 19-jarige man opgepakt in wiens naam in een nachtelijke mail gedreigd werd om “alle scholen, ziekenhuizen en de politie neer te schieten.” Ook zijn vader werd meegenomen voor ondervraging. Later werden beiden weer vrijgelaten. Opmerkelijk: eerder dit jaar uitte de jongeman, die een tijd geleden deel uitmaakte van een hackerscollectief, al een gelijkaardige dreiging. Volgens het parket is de nieuwe mail afkomstig van dat collectief, en dus niet van de jongeman zelf.

16:01