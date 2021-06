Britse journalist legt conservatief parlementslid op de rooster: “Ik moet mijn dochter begraven in beperkte kring, terwijl Hancock zijn eigen regels overtreedt?”

Rode Duivels Een blik achter de schermen: zo worden de Duivels na veldslag tegen Portugal klaarge­stoomd voor Italië

15:13 Zware match in de benen, en vrijdag al de kwartfinale? Maakt niet uit, het is business as usual in Tubeke deze week. Lees: goed recupereren, goed eten en géén familie op bezoek voor de Rode Duivels. “Voor onze masseurs zijn dit de zwaarste dagen.”