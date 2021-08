Bodycambeelden tonen hoe zwarte man gebroken kaak, drie gebroken ribben en gebroken pols oploopt na politiegeweld

Beyoncé draagt als vierde vrouw ooit de Tiffany-dia­mant: het verhaal achter het erg controver­siële juweel

15:27 In de nieuwe advertentie van juwelenmerk Tiffany & Co. draagt popster Beyoncé als vierde vrouw ooit de befaamde, gele Tiffany-diamant. Het is een steen van 128.54 karaat en een van de grootste diamanten ooit ontdekt. Maar er komt veel kritiek op de stunt, want de diamant heeft volgens sommigen een duister verleden. Karen Rentmeesters van Antwerp World Diamond Centre nuanceert.