Bioscopen openen voor de laatste keren hun deuren: lange wachtrijen op kerstochtend

Een kerstca­deau voor astronomen: kijk live naar de lancering van de James Webb Space Telescope

Vandaag, op kerstdag, is de James Webb Space Telescope (JWST) gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Om 13.20 uur Belgische tijd werd vanop de Europese ruimtehaven Kourou een Ariane-5 draagraket gelanceerd die de telescoop naar zijn observatiepost moet slingeren. De JWST is de grootste telescoop die ooit de ruimte is ingestuurd. Met een kostenplaatje van enkele miljarden dollars is het bovendien een wetenschappelijk huzarenstukje. Ook ons land was prominent bij de ontwikkeling van de telescoop betrokken.

14:08