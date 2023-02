BINNENKIJKEN. Zelensky geeft rondleiding in kamer waarin hij leeft sinds start van oorlog

Gerechts­kos­ten na kleine overwin­ning Dries Van Langenhove worden op dag tijd ingezameld via crowdfun­ding

Hand in Hand tegen Racisme startte een GoFundMe-pagina op voor Jihad Van Puymbroeck (28). Van Puymbroeck is burgerlijke partij in de rechtszaak tegen Dries Van Langenhove. Het Hof van Beroep oordeelde deze week dat zij Van Langenhove verschillende rechtsplegingsvergoedingen moet betalen, voor een totaal van 8.100 euro. In minder dan 24 uur is het bedrag behaald en zijn de financiële kosten gedekt door “Jihad en haar bende”, een verwijzing naar een uitspraak van Van Langenhove.