Bidden op onheilige plaats: pastoor houdt kerkdienst in stripclub voor goed doel

Bidden in een stripclub, het lijkt vreemd maar in Hamburg is het toch gebeurd. Pastoor Frank Hoffmann hield een kerkdienst in Susi’s Showbar. In de late uren dansen daar normaal vrouwen op het podium, maar deze keer verspreidde de pastoor er zijn boodschap. De aanwezigen konden ook genieten van een ‘brave’ show van een van de dames. De kerkdienst werd georganiseerd voor een goed doel. De opbrengt van 1.700 euro gaat naar een kinderziekenhuis die het geld zal investeren in de verzorging van terminale kinderen.