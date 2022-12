Bidden op onheilige plaast: pastoor houdt kerkdienst in stripclub voor goed doel

22.000 lezers nomineren hun ‘Belg van het Jaar’

Wie is het gezicht van 2022? Welke landgenoot heeft jou het meeste geraakt of geïnspireerd? Wie heeft 2022 voor jou kleur gegeven? HLN en VTM NIEUWS gaan op zoek naar de Belg van het Jaar en jij beslist wie het wordt. Meer dan 22.000 lezers en kijkers stuurden een nominatie in. Een jury van journalisten selecteert daaruit een top 5. Vanaf 24 december tot 28 december maken we dagelijks een van de 5 genomineerden bekend. Op 28 en 29 december kan iedereen stemmen op haar of zijn Belg van het Jaar. Een dag later zal Birgit Van Mol dan live de laureaat van dit jaar verrassen.

19 december