BEKIJK. Bestuurder neemt verkeerde afslag, maar redt zo het leven van vier slapende bewoners in brandend huis

Aalst/Uitbergen Neergesto­ken man (34) overlijdt minuten nadat vriend hem binnen­brengt op spoedafde­ling Aalsters ziekenhuis

Op de spoedafdeling van het ASZ in Aalst is maandagavond een 34-jarige man uit het Oost-Vlaamse Uitbergen, een deelgemeente van Berlare, overleden. Het slachtoffer was pas enkele minuten eerder binnengebracht door een vriend, met een steekwonde in de hartstreek. Over de omstandigheden waarin die verwonding toegebracht werd, is nog geen duidelijkheid.

14:59