Backpacken of op fietsvakantie? ‘Bikepacking’ combineert het beste van de twee

Waag je je deze zomer aan een tocht met de rugzak of smeer je de benen in voor een fietsvakantie? Met bikepacking combineer je het beste van de twee. Tijdens een kampeertrip met de fiets doe je aan backpacking en biketouring en ligt het avontuur letterlijk onder je wielen. Wij lijsten op wat je niet mag vergeten én tippen 6 routes in Europa die je al trappend moet gezien hebben.

Wat is bikepacking?

Bikepacking is een trend die komt overgewaaid uit de Verenigde Staten en combineert backpacking en biking in één activiteit. Je reist minimalistisch, budgetvriendelijk en duurzaam. Het enige wat je nodig hebt zijn een geschikte fiets (trekkingfiets, gravel- of mountainbike) en een minimum aan bagage (lees: je kampeerspullen) in speciale fietstassen. Daarmee trek je de natuur in voor meerdere dagen, langs unieke plekken over trails, onverharde routes of zandwegen. Hoe ongerepter de paden, hoe beter.

Wat stop je in je bikepack?

Pak alleen het hoogstnodige in. Deze tools mogen niet ontbreken:

- Stevige fietstassen: waterdichte en robuuste stuur-, frame- en zadeltas om het gewicht over de hele fiets te verdelen.

- Reparatiekit: zorg voor een kleine set om onderweg herstellingen uit te voeren, een compacte fietspomp, basisgereedschap en een multitool. Zorg er sowieso voor dat je fiets nog voor een laatste onderhoud is gecheckt voor vertrek.

- Compact, lichtgewicht fietsslot

- Drinksysteem om handenvrij te drinken op de fiets

- Compacte, lichte tent (bijvoorbeeld een kleine tunneltent)

- Compacte, lichte slaapzak met donsvulling en matje

- Hoofdlamp om je handen vrij te houden bij kleine reparaties of om tijdens het koken je potje te verlichten.

- Trekkingmaaltijden én een spork om ze mee op te eten

- Lichtgewicht kooktoestel: een eenvoudige brander volstaat

- Droge (fiets)kledij. Werk volgens het drielagensysteem en zorg voor een goede fietsbroek om zadelpijn te voorkomen. Afhankelijk van je bestemming kan je onderweg allerlei weersomstandigheden verwachten: bereid je dus voor op koud, nat, droog en warm weer.

- Fietsverlichting om voor dag en dauw op de trappers te staan of na zonsondergang nog door te fietsen naar een leuke kampeerplek. Zichtbaar blijven in het verkeer is cruciaal.

- Toilettas

- EHBO-set

6 Europese fietsroutes voor bikepackers

Op de fiets zie je meer, veel meer. Je kan grotere afstanden afleggen dan wanneer je te voet zou gaan, je bent helemaal vrij en je reis wordt niet ingeperkt door files of andere autoproblemen. Slapen doe je waar je tocht je ‘s avonds heeft gebracht. Bikepacking kan in principe overal ter wereld, maar sommige locaties zijn beter afgestemd op cyclotoeristen dan andere. De Dirty Boar gaat door het zuiden van ons land en Duitsland. Onze eigen Ardennen verken je met de fiets via The Ardennes Arbalete. De Trans Dolomiti doorkruist de machtige Dolomieten, terwijl La Grande Traversée l’Alpes-Provence je langs de mooiste Franse landschappen brengt. Lavendelgeur inbegrepen! De Bikepacking Trans Germany doet je proeven van de ongerepte Duitse natuur in volle glorie, en ten slotte is de Great Divide Mountainbike Route er voor de geoefende bikepacker. Met maar liefst 50.000 hoogtemeters is dit de langste offroad-route ter wereld. Voel je die kuiten al branden?

Zin om zelf te gaan bikepacken deze zomer? Laat je adviseren door de outdoor experts bij A.S. Adventure en ga voorbereid op fietsavontuur. Of je nu gaat kamperen, je aan een trektocht waagt of het water opzoekt: in het verhuuraanbod vind je alles wat je zoekt. En wil je onderweg al in de sfeer komen? In de podcast ‘Grensverleggers’ praat zanger en acteur Pieter Embrechts met gasten die begrijpen dat avontuur geen activiteit is, maar een state of mind. Een kwestie van grenzen verleggen en altijd nieuwe dingen willen ontdekken, in de wereld en in jezelf.