Apple presenteert vier iPhone 12-modellen waaronder mini-uitvoering van 809 euro

VRT-personeel verwerpt frauduleu­ze praktijken: “En dit terwijl interne medewer­kers jarenlang telkens nieuwe besparin­gen opgelegd kregen”

17:29 Het personeelsfront van de VRT reageert donderdag woedend op de recente onthullingen over de openbare omroep. De VRT maakte vorige week bekend dat een rapport van Audit Vlaanderen over mogelijke onregelmatigheden in het toenmalige directiecollege pijnpunten heeft blootgelegd in de werking van enkele afdelingen. Het citeert voorbeelden waarin de voorbije jaren procedures en regels zijn omzeild of niet gerespecteerd. Het personeel verwerpt stellig de frauduleuze praktijken aan de Reyerslaan en vraagt juridische stappen tegen de verantwoordelijken.