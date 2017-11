Apollo-astronaut Richard Gordon overleden LB

Bron: ANP 0 NASA Gordon vloog rond de maan maar landde er niet. De Amerikaanse Apollo- astronaut Richard Gordon (88) is maandag in zijn thuisstaat Californië overleden. Hij was een van de weinige astronauten die op maanmissie is geweest.

Hij was piloot van de Apollo 12-missie die in 1969 naar de maan vloog. Tijdens zijn missies maakte hij twee ruimtewandelingen.

Gordon werkte sinds 1963 voor de NASA en heeft in totaal 13 dagen in de ruimte doorgebracht. Na zijn vertrek in 1972 werkte hij voor olie- en gasmaatschappijen en als vertegenwoordiger van een voetbalteam.