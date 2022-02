Antwerpse chirurg loopt marathon op Antarctica voor het goede doel: “Het was een moeilijk parcours, maar ik mag trots zijn op mezelf”

Zesjarige onderzoe­ker ontdekt nieuwe miljoen­poot voor België

Een zesjarige jongen en zijn vader hebben vorig jaar in een natuurgebied in Bonheiden een miljoenpoot gevonden die nog niet eerder in België werd aangetroffen. Het gaat om de smalle haakpoot, een soort die al lang verwacht werd in België doordat ze ook in onze buurlanden aanwezig is, maar die niet te vinden bleek. Dat meldt Natuurpunt vandaag.

14:28