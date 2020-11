ANNO 2020. Danny Boffin (55), ex-Anderlecht en Rode Duivel, ooit failliet verklaard na oplichting: "Volgend jaar ga ik trouwen. Mijn toekomstige weet het alleen nog niet"

Rode Duivels Duivel der Duivels: niemand die voorbije twee jaar zo zijn stempel drukte op nationale ploeg als Romelu Lukaku

4:00 “Zet Romelu bij Bayern en hij scoort even vaak als Lewandowski.” Als het van analist en ervaringsdeskundige Philippe Albert afhangt, is er bij Lukaku geen marge voor verbetering. Niet voor niets is ‘Big Rom’ dé Rode Duivel van de voorbije twee jaar.