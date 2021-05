André Van Duin ontroert met toespraak tijdens Nationale Dodenherdenking: “Welke ontberingen mijn vader heeft moeten doorstaan, heeft hij nooit verteld”

Naar aanleiding van de Nationale Dodenherdenking in Nederland heeft cabaretier André van Duin een ontroerende toespraak gehouden. Hij had het onder meer over verdraagzaamheid en vrijheid en bracht zijn vader in herinnering, die tijdens de Tweede Wereldoorlog verplicht is tewerkgesteld in Duitsland. “Mijn vader werd ook opgepakt en per trein naar Duitsland gedeporteerd. Wat hij daar precies heeft gedaan, en welke ontberingen hij moest doorstaan, heeft hij nooit iets over verteld. Als ik er wel eens naar vroeg zei hij altijd: ‘Dat wil je niet weten, jongen”, aldus Van Duin.