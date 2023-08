ANALYSE. De lange en onberekenbare weg naar een nieuw proces voor de organisator van de Kasteelmoord

De Nederlander Evert de Clercq, in ons land veroordeeld tot 20 jaar opsluiting als organisator van de Kasteelmoord, wil een nieuw proces . Zijn veroordeling in mei 2019 is definitief, want het Hof van Cassatie zag geen procedurefouten. Wat kan hij nog doen? Justitie-expert Faroek Özgünes analyseert de wettelijke mogelijkheden en schat zijn slaagkansen in.

Evert de Clercq is juridisch geen onbeschreven blad. In België alleen al liep hij vier veroordelingen met fikse celstraffen op voor onder meer schriftvervalsing, diefstallen en oplichting. In Nederland wordt de Clercq in verband gebracht met twee verdwijningen: die van John Heijboer uit Breskens en van Herman Ploegstra uit IJzendijke.

Voor zijn aandeel in de kasteelmoord als organisator van de huurmoord op kasteelheer Stijn Saelens is Evert de Clercq in eerste aanleg veroordeeld tot 27 jaar. Dezelfde straf als voor dokter André Gyselbrecht die de opdracht gaf om zijn schoonzoon voorgoed te laten verdwijnen. Ondanks belastende verklaringen en serieuze aanwijzingen van schuld bleef de Clercq elke elke betrokkenheid ontkennen. In beroep deed het hof 7 jaar van de straf eraf omwille van de overschrijding van de redelijke termijn, al vonden de raadsheren de eerst uitgesproken straf voor hem “passend en noodzakelijk”, staat te lezen in het arrest.

Parachutemoord

De Clercq begon na zijn veroordeling op 6 mei 2019 nog een procedure bij het Hof van Cassatie omdat hij vond dat hij geen eerlijk proces had gekregen. Maar het hoogste rechtscollege van het land vond geen procedurefouten en wees zijn verzoek af. Sindsdien is zijn veroordeling definitief.

De Clercq aanvaardt evenwel deze juridische waarheid niet en probeert alsnog een nieuw proces te bekomen. Maar kan dat nog wel? Een mogelijkheid voor hem bestaat erin om de zaak voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg te brengen. Dat vraagt een gespecialiseerde advocaat, een stevig dossier en veel geduld. Els Clottemans die tot 30 jaar werd veroordeeld voor de parachutemoord kan ervan meespreken. Na een procedure van meer dan 10 jaar verwierp het Europees Hof uiteindelijk haar verzoek. Ze is intussen vrij onder elektronisch toezicht.

60.000 bladzijden tellend dossier

Straatsburg is een lange en dure weg met een onzekere uitkomst. Zakenman Evert de Clercq, die goed weet of iets hem geld kost of opbrengt, verkiest een goedkopere manier: hij wil het werk laten doen door de universiteit van Amsterdam. Onder het Project Gerede Twijfel onderzoekt hoogleraar rechtsfilosofie Peter van Koppen met studenten rechten en criminologie oude strafzaken waar mogelijk sprake kan zijn van een gerechtelijke dwaling. Ze nemen het dossier onder de loep, pluizen verklaringen en processen-verbaal uit, praten met betrokken en maken een rapport van hun bevindingen.

Een medegedetineerde heeft zijn zaak vorig jaar wel aangemeld, maar er is nog niets mee gedaan omdat het gerechtelijk dossier ontbreekt. De Clercq, die niet meer opschiet met zijn advocaten, probeert nu de aan het 60.000 bladzijden tellend dossier te geraken.

Achillespees

Naar het voorbeeld van Amsterdam loopt er aan de KU Leuven nog maar recent een gelijkaardig project: ‘Voordeel van de Twijfel’. Tien masterstudenten uit biomedische wetenschappen, rechten en criminologie gaan een jaar lang een strafzaak onderzoeken waarin een veroordeelde beweert onschuldig te zijn.

Zo’n revisie van een dossier is een mes dat langs twee kanten snijdt. Voor hetzelfde blijkt dat iemand terecht is veroordeeld en dat er niets schort aan het politieonderzoek.

Zelfs als de academische wereld tot de vaststelling zou komen dat de Clercqs veroordeling onterecht was, levert dat niet meteen een nieuw proces op. Dan volgt nog een moeizame herzieningsprocedure bij het Hof van Cassatie. Ook dat vergt tijd en geld en een stel uitstekende strafrechtspecialisten. De wet is in 2018 aangepast maar de lat ligt zo hoog dat tot op vandaag nog niemand in een moordzaak een nieuw proces heeft kunnen bekomen.

Om Cassatie te overtuigen, dien je met een novum af te komen, een nieuw element dat op het ogenblik van het proces en de uitspraak nog niet bekend was maar dat vandaag een nieuw licht werpt op de zaak. Vraag is of dat novum wel voorhanden is om Evert de Clercq vrij te pleiten in het dossier van de kasteelmoord. Het volstaat met andere woorden niet om je onschuld uit te schreeuwen, je moet dat ook op overtuigende wijze kunnen onderbouwen. Dat is misschien wel de achillespees in heel zijn verdediging.