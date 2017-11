Amerikaans handelsminister: "Britten moeten met chloor gewassen kip toestaan als ze na de brexit handelsakkoord met VS willen" Luc Beernaert

12u18

Bron: The Independent, CNBC 0 AFP Amerikaans handelsminister Wilbur Ross zet de Britten onder druk. Zij moeten Europese landbouw- en voedselreglementering laten vallen willen ze een gunstig handelsakkoord sluiten met de VS. De Amerikaans minister van Handel Wilbur Ross, één van president Trumps topadviseurs, heeft de Britse overheid aangemaand EU-richtlijnen inzake genetisch gemanipuleerde gewassen en met chloor gewassen kippen te laten varen indien Groot-Brittannië na de brexit een gunstig handelsakkoord wil sluiten met de Verenigde Staten.

Tijdens een conferentie van het Britse nijverheidsverbond zei Ross dat hij hoopt dat de Verenigde Staten na de brexit de belangrijkste handelspartner worden van de Britten. Hij stipte nog enkele mogelijke obstakels aan, zoals de controle op financiële diensten en toekomstige handelstarieven. Maar vooral wil Ross dat rekening wordt gehouden met Amerikaanse belangen wanneer de Britten hun scheiding van de EU finaliseren.

"Het is belangrijk dat een finaal brexitakkoord rekening houdt met onze commerciële belangen en een hechtere relatie tussen Groot-Brittannië en de VS niet in de weg staat door het aanhouden van uiteenlopende standaarden en reglementering en andere protectionistische maatregelen", zei Ross.

Hij voegde er aan toe dat hij hoopt dat de onderhandelingen voor een vrijhandelsovereenkomst tussen de Britten en de Amerikanen minder dan tien jaar duren.

Tijdens zijn vijfdaags bezoek aan Groot-Brittannië ontmoette Ross premier Theresa May en ministers Philip Hammond, Boris Johnson, David Davis en Liam Fox.

Eerder deze week onthulden de Paradise Papers dat Ross via een Russische rederij zaken deed met Russisch president Poetins schoonzoon. Berichten dat hij die band met Poetin geheimhield, noemde Ross vals.