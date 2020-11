Alsof er een volledige gemeente niet meer is: dit is waar corona het hardst toesloeg

2 op de 3 stierven in eerste golf

In de eerste golf, waarbij de eerste dode op 10 maart viel, stierven 9.897 Belgen aan corona. Dat is 66 % van het totaal. De tweede golf begon op 31 augustus en telt tot nu 5.128 doden, ofwel 34 %. Dat er nu minder sterfgevallen te betreuren vallen, heeft niets te maken met het virus zelf. Dat is niet verzwakt of minder fataal geworden. Volgens Sciensano heeft de voortschrijdende kennis van het virus geleid tot betere behandelingswijzen, waardoor minder mensen overlijden. In de eerste golf ging het aantal doden aanvankelijk zeer snel omhoog. Op 14 april, een maand en vier dagen na de eerste dode, werd de kaap van 5.000 overlijdens al genomen. In deze golf heeft het twee en een halve maand geduurd voor die grens bereikt werd.