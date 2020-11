Alsof een volledige gemeente er niet meer is: hier sloeg corona het hardst toe

15.000 doden heeft corona al veroorzaakt in ons land. Dat is een volledige gemeente als Rumst, Ravels of Lummen. In Europa vielen alleen in Italië, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk meer dodelijke slachtoffers. Wie zijn deze mensen? Hoe zien de cijfers per leeftijdscategorie eruit? Stierven meer mannen of vrouwen? En waarom werd Vlaanderen minder hard getroffen dan Brussel of Wallonië?