Alle uithalen van N-VA-voorzitter De Wever naar premier De Croo op een rij

N-VA-voorzitter en burgemeester van Antwerpen Bart De Wever heeft zondag in de studio van VTM Nieuws nog maar eens uitgehaald naar premier Alexander De Croo (Open Vld). Dit keer ging het over de onderhandelingen rond de arbeidsdeal. Volgens De Wever is De Croo een “dweil”. Het is lang niet de eerste keer dat De Wever zo’n uitspraken richting de premier of zijn partij doet. Enkele maanden geleden zei hij in Humo dat De Croo de “meest onbetrouwbare man van de Westraat” is. Bekijk hierboven enkele uitspraken van Bart De Wever.