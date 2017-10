Alle levende ex-presidenten VS zamelen geld in voor slachtoffers orkanen terwijl Trump golf speelt LB

10u57 0 Photo News Jimmy Carter, George H.W. Bush, George W. Bush, Bill Clinton en Barack Obama op het podium bij het benefietconcert voor de slachtoffers van de orkanen. De vijf nog levende voormalige presidenten van de VS zijn voor het eerst sinds 2013 samengekomen tijdens een benefietconcert voor de slachtoffers van de recente orkanen Maria, Irma en Harvey. Barack Obama, George W Bush, Bill Clinton, George HW Bush en Jimmy Carter zaten samen op het podium in Texas voor het evenement 'One America Appeal'. De concertgangers moesten het stellen met een videoboodschap van huidig president Donald Trump. Die bracht het weekend door op zijn golfterrein in Virginia.

Trump verklaarde in zijn videoboodschap dat hij en zijn vrouw Melania hun dankbaarheid betuigen aan alle hulpverleners. "Jullie geweldige inspanningen tonen ons dat we waarlijk één natie onder God zijn, verenigd door onze waarden en onze toewijding aan elkaar".

Puerto Rico

Het evenement haalde intussen 31 miljoen dollar op. Het orkaanseizoen was één van de zwaarste in de recente geschiedenis. Irma doodde 87 mensen in de VS, de dodentol van Maria liep op Puerto Rico op tot 24. Orkanen Harvey en Irma zullen de VS naar verwachting tussen 150 en 200 miljard dollar kosten aan schade aan eigendomme, zo schat kredietbeoordelaar Moody's. Op Puerto Rico zitten nog honderdduizenden mensen zonder stroom en stromend water.

President Trump kreeg zware kritiek te verduren wegens zijn reactie op de toestand op Puerto Rico. De burgemeester van San Juan, Carmen Yulin, riep de president op meer te doen om het land te helpen. "Ik vraag elke Amerikaan die geen haat maar liefde in zijn hart draagt om solidair te zijn met Puerto Rico en zijn president te laten weten dat we niet aan ons lot mogen overgelaten worden", schreef ze op Twitter.