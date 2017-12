Aldi verstopt geheime boodschap in reclamefolder MV

15u40

Bron: Twitter 1878 twitter De kerstdagen staan voor de deur en dat hebben ook de winkelketens goed begrepen. Brievenbussen zaten de laatste weken overvol met reclamefolders die vol staan met kerstwensen. Maar winkelketen Aldi telt dit jaar op een wel heel originele manier af naar het nieuwe jaar.

Twitteraar Femke Blommaert merkte op dat de eindejaarsfolder van Aldi meer te bieden had dan alleen aanbiedingen. Op de eerste pagina van de folder staat in het groot "we tellen af naar 2018". En dat mag je heel letterlijk nemen; doorheen de folder telt de winkelketen écht af naar het nieuwe jaar.

Ik was dus op mijn gemak de Aldi-folder aan het lezen. Een draadje. pic.twitter.com/oDMZX4zw2y Beer(@ beerachtig) link