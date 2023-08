AI ontdekt je talent: “Deze tools herkent patronen waar wij ze niet zien”

Waar ben jij goed in? Zo simpel als deze vraag is, zo moeilijk is ze te beantwoorden. Liefst van al verwijzen we naar onze diploma’s en jobtitels om aan te tonen dat we ergens goed in zijn, maar zo doen we onszelf tekort. Competenties zijn immers zoveel meer dan woorden op een getuigschrift. Maar hoe ontdek je ze dan wel?

“Toen ik afstudeerde als bio-ingenieur, schreef ik me in bij VDAB. Daar vroegen ze meteen welke job ik wilde doen en over welke competenties ik zoal beschik. Twee vragen waarop ik het antwoord niet wist.” Aan het woord is Karolien Scheerlinck, hoofd van het AI-team bij VDAB en kenner van de uitdagende arbeidsmarkt. Vandaag werkt ze aan software die sollicitanten kan helpen hun (verborgen) talenten te ontdekken. Een tool die ze miste toen ze zelf haar pad zocht.

Niet blindstaren op diploma

“Vroeger keek men bij aanwervingen vooral naar je werkervaring en diploma. Hierdoor visten gekwalificeerde kandidaten met een ander profiel achter het net en waren alle bedrijven op zoek naar dezelfde, specifieke profielen. Bij VDAB willen we daar verandering in brengen en ons niet langer blindstaren op je titels. Wat ons interesseert, zijn de competenties die je studies, jobs en levenservaring je hebben bijgebracht. Die talenten kan je waarschijnlijk in verschillende sectoren inzetten – misschien zelfs in sectoren die je nog nooit overwogen hebt.”

Patronen herkennen

Een teamleider die het hoofd koel kan houden, zou dat talent bijvoorbeeld ook in eventmanagement of zelfs in de zware industrie kunnen gebruiken. Om die verbanden te leggen, riep het AI-team van VDAB twee nieuwe online tools in het leven: Compententiecheck en Jobbereik. “Artificiële intelligentie kan patronen herkennen waar wij ze zelf niet zien”, legt Karolien uit. “Daarom helpen deze tools je om op basis van je competenties te kijken welke jobs bij je passen.”

Up-to-date blijven

Competentiecheck focust zich op mensen die al (lang) aan het werk zijn en willen weten of hun profiel nog matcht met wat er vandaag in hun positie verwacht wordt. Karolien: “Als je al tien jaar als IT’er aan de slag bent, kan het zijn dat je een bepaalde evolutie of tendens hebt gemist. Competentiecheck toont je welke competenties het vaakst in vacatures opduiken en reikt je eventueel cursussen aan die je helpen die gaten op te vullen.”

Van finance naar de zorg

Jobbereik is er dan weer vooral voor werkzoekenden. Aan de hand van je ervaring en interesses krijg je ook hier een resem competenties voorgeschoteld. Je duidt zelf aan of je die al dan niet bezit. Vervolgens selecteert de tool op basis van artificiële intelligentie de jobs waarmee je het best matcht. Karolien: “Dat levert soms verrassende resultaten op. Mensen die hun hele leven in de financiële sector werken, zien misschien een job in de zorgsector tussen de opties staan. De eerste reactie is vaak: dat moet een fout zijn. Maar als ze in detail naar de jobomschrijving kijken, zien ze meestal wel de raakvlakken.”

Drempel verlagen

Deze online tools zijn er, net als alle andere diensten van VDAB, niet alleen voor wie zoekende is op de arbeidsmarkt, maar voor alle Vlamingen. Sinds 2020 is het immers de taak van VDAB om alle Vlaamse loopbanen te ondersteunen. “Eigenlijk hebben we 4 miljoen klanten”, zegt Karolien. “En net daarom zijn deze AI-toepassingen zo interessant. Iedereen blijft welkom op onze kantoren voor persoonlijke begeleiding, maar je vindt ook veel online terug. Zo verlagen we de drempel voor al wie aan zijn loopbaan timmert – van studenten tot starters en mensen met jaren ervaring.”

Daarnaast beschikt VDAB natuurlijk ook over een schat aan data van heel werkend Vlaanderen. Die wordt door de artificiële intelligentie gebruikt om de rest van Vlaanderen nóg beter te adviseren. Met die data wordt natuurlijk wel voorzichtig omgegaan. “We zijn niet blind voor de gevaren van AI. Daarom hebben we een orgaan dat toeziet op het gebruik van data en het waarborgen van ieders privacy. Daarnaast houdt een onafhankelijke raad voor ethiek een oogje in het zeil.”

Nieuwsgierig welke loopbanen jou op het lijf geschreven zijn? Doe dan de Competentiecheck of ontdek je Jobbereik. “De resultaten zijn natuurlijk vrijblijvend. Wij bieden je de tools en inspiratie om overwogen keuzes te maken. De knoop doorhakken, dat laten we aan jou over”, besluit Karolien.