Afscheid nemen van vrienden in Iran veranderde in hel op aarde voor Olivier Vandecasteele: “In plaats van pizzakoerier stond politie voor de deur”

Elf maanden al in isolatie. Pas veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen. Want, zo oordeelt het Iraanse regime, Olivier Vandecasteele (41) is een spion. Of dat terecht is, weet niemand: zijn familie noch de Belgische overheid krijgt officiële informatie vanuit Iran. “Ze wilden een Belg die voor impact zou zorgen.” Maar waaróm reisde hij vorig jaar, ondanks een negatief reisadvies én een expliciete waarschuwing van Staatsveiligheid toch naar Teheran? En is die waarschuwing de reden waarom de Belgische regering schijnbaar weinig actie onderneemt om Vandecasteele uit de cel te halen?