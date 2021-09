Abdeslam haalt opnieuw uit op proces: “Mogen slachtoffers van Syrië hier ook het woord nemen?”

Berlare Politie en parket voeren onderzoek naar geval van shaken baby die plots stuipen kreeg in kinderdag­ver­blijf

14:07 De politie van Berlare/Zele en het parket van Oost-Vlaanderen zijn een onderzoek gestart naar een geval van ‘shaken baby’. Een vijf maanden oude baby werd er met stuipen in bed aangetroffen bij kinderdagverblijf ‘t klein puitje in Berlare. De feiten dateren al van vorige week maandag, maar kwamen nu pas aan het licht. Intussen is de baby wel al terug thuis bij de ouders.