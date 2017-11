Aardbeving treft Los Angeles, bewoners vrezen erger LB

11u42

Bron: Twitter, The Independent 0 Getty Een computermodel van het Amerikaans instituut voor bodemonderzoek toont de impact schokgolven van een aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter op het zuiden van Californië. Los Angeles is vannacht (lokale tijd) door een aardbeving met een magnitude van 3,2 op de schaal van Richter getroffen. Inwoners vrezen dat er een zwaardere aardbeving zit aan te komen.

De beving deed zich om kwart over één 's nachts voor, kwart voor elf vanochtend onze tijd, op een diepte van 12 kilometer. Dat stelt het Amerikaanse centrum voor bodemonderzoek. Het epicentrum lag in het gebied West Athens, ten zuiden van de stad.

Inwoners van de stad melden dat ze de beving hebben gevoeld, sommigen zeggen dat ze erdoor werden gewekt. "Dat voelde gemeen aan", tweette iemand, een andere zei: "Ik sprong uit bed om iedereen te wekken". "Dat voelde als een sterke beving in downtown LA", klonk het nog.

Kleine bevingen herinneren eraan dat de kans op een zware aardbeving in Los Angeles heel groot is. De stad werd in januari 1994 zwaar getroffen door een beving met een kracht van 6,7 op de schaal van Richter.

Ruim 99 procent kans op grote beving

In 2008 stelde het Amerikaans centrum voor bodemonderzoek dat de kans op een nog zwaardere aardbeving in de staat Californië binnen de komende dertig jaar groter dan 99 procent is. De staat ligt op de San Andreasbreuklijn. Het rapport waarschuwde dat dergelijke beving voor 1.800 doden en 53.000 gewonden zou zorgen en voor 214 miljard dollar schade zou aanrichten.

Er kwamen geen meldingen van schade na de beving van vandaag, maar ze zorgde wel voor angst dat er een zwaardere beving zit aan te komen.

"Ik dacht dat dit de grote beving ging zijn", zei Cinthia Gomez op Twitter. Lacey Noel antwoordde: "Hetzelfde hier, ik heb het gevoel dat het nog niet voorbij is".

Vorige maand zorgde een reeks kleine bevingen onder een meer nabij de San Andreasbreuklijn nog voor de vrees dat er een grote aardbeving op komst zou zijn.