Aanklager zet onderzoeker gespecialiseerd in seksuele misdrijven op de zaak Weinstein LB

19u59

Bron: Belga 0 EPA Harvey Weinstein in januari vorig jaar. De aanklager in het dossier rond filmbaas Harvey Weinstein heeft een onderzoeker die gespecialiseerd is in seksuele misdrijven op de zaak gezet. Dat bevestigt zijn woordvoerder. Weinstein wordt ervan beschuldigd ongeveer 100 vrouwen te hebben aangerand.

Actrice Paz de la Huerta vertelde gisteren nog aan het magazine Vanity Fair dat ze in 2010 tot twee keer toe werd verkracht door de filmmagnaat. Weinstein wordt nog door twee andere vrouwen beschuldigd van verkrachting.

In totaal zou Weinstein 100 vrouwen hebben aangerand, verkracht, of anders ongepast behandeld hebben. Het New Yorkse parket wil voorlopig niet preciseren hoeveel zaken het precies onderzoekt.