“Aan je kinderen mag gewoon niemand komen”: dieven binden 16-jarige dochter van Mireille vast tijdens home-invasion

“Er kwam een soort leeuwinnengevoel over me”. Dat is wat er door Mireille heen gaat, wanneer haar dochter van zestien haar opbelt en vertelt dat ze thuis is vastgebonden door twee onbekende mannen. “Ik ben in volle vaart naar Antwerpen gereden, met de politie aan de lijn.”

Alleen thuis

Mireille en haar twee dochters wonen in een rijhuis in een rustige woonbuurt in Borgerhout. Op de ochtend van 30 augustus vertrekt Mireille zoals gewoonlijk naar haar werk. Haar oudste dochter is op vakantie. Haar jongste dochter van 16 blijft alleen thuis. We noemen haar ‘Ellis’. Mireille: “Het was een uitslaapdag voor haar, want het was nog zomervakantie. Rond de middag zat ze op haar kamer Tiktok-filmpjes te kijken.”

Maar terwijl Ellis zich rustig klaarmaakt terwijl ze filmpjes bekijkt, breken er twee mannen in via de voordeur. “Ze moeten gedacht hebben dat er niemand thuis was”, zegt Mireille. Terwijl de twee mannen het hele huis ondersteboven halen, zit Ellis rustig op haar slaapkamer op de bovenste verdieping.

Het gaat om twee mannen met donker haar. De eerste is zwaar gebouwd en heeft een stoppelbaard. De tweede is is erg mager, draagt een bril en is bovenaan kalend.

Vastgebonden

Plots hoort Ellis voetstappen op de trap. “Op dat moment gaat de deur open en er staat een vreemde man in haar slaapkamer,” vertelt Mireille. Ellis raakt in paniek, en de man schrikt ook. Hij wordt zelfs boos: blijkbaar hadden de twee dieven aangebeld en had Ellis ‘de deur moeten open doen’. Dan moet ze meteen meekomen naar beneden. Daar is zijn kompaan net bezig de kasten van de dressing te doorzoeken. “Ze moest op haar buik gaan liggen, en toen hebben ze haar vastgebonden met het snoer van de haardroger.”

“Ik ben een goede man”

Al huilend doet Ellis wat de mannen haar vragen. De eerste dief lijkt het meisje te willen geruststellen. Hij aait over haar rug en zegt ‘ik ben een goede man’. Maar dat heeft een averechts effect. “Dat moment had voor haar eigenlijk het meeste impact, omdat ze toen heel bewust was: wat gaan ze nog meer doen?” vertelt Mireille.

Uiteindelijk gaan de twee mannen rustig verder waar ze mee bezig waren. Terwijl Ellis vastgebonden op de grond ligt, doorzoeken ze de rest van het huis. Pas na zo’n twintig minuten vertekken ze weer. Ellis kan zich losmaken en belt meteen naar haar mama. Mireille springt in haar auto en rijdt terug naar huis. Onderweg verwittigt ze de politie.

“Toen ik aan kwam rijden - ik denk dat ik mijn auto midden op de weg heb gezet. Dat is alsof je een soort filmscenario binnen rent.” Ellis zit ondertussen in de politiecombi te wachten op haar mama. Als ze Mireille ziet, barst ze weer in huilen uit. “Op dat moment ben je alleen maar blij als je haar weer vast kan houden, ” vertelt Mireille opgelucht.

Verdachten lijken thuis in de stad

Inspecteur Swannet van de politie van Antwerpen voert het onderzoek. Hij vindt de verdachten verschillende keren terug op bewakingsbeelden. “We hebben gezien dat ze om 12u25 ongeveer naar de tramhalte ‘De Preter’ wandelen.” Die ligt om de hoek van het huis van Mireille. Daar wachten ze even, dan stappen ze op tram 9 naar het centrum van de stad. Daar wandelen ze nog een hele tijd verder. “Op de camerabeelden zien we dat ze heel vlot door Antwerpen bewegen en dat ze nergens naar straten moeten zoeken” vertelt Swannet. “Dat ze de omgeving kennen. Dus wij hebben het vermoeden dat ze van Antwerpen zelf zijn, of dat ze daar toch iemand kennen waar ze terecht konden.”

Het laatste beeld dat de politie van de twee mannen heeft, is vlakbij de woonblokken aan de Van Kerckhovenstraat. Iedereen die de verdachten gezien heeft, of meer informatie over hen heeft zou de politie graag spreken. Dat kan op het gratis nummer 0800 30 300 of door te mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.

