9 op de 10 leerkrachten vinden welzijn van leerling kerntaak: “Maar ze mogen stoppen met elkaar ‘vuile Turk’ en ‘makak’ te noemen”

Vakantie­huis­je in Ter Hills Resort vat vuur na mogelijke bliksemin­slag: domein volledig onder de rook

Vrijdagochtend is er op het Ter Hills Resort een brand uitgebroken in een van de huisjes, vermoedelijk na een blikseminslag. Dat bevestigt de hulpverleningszone Oost-Limburg. De brandweerdiensten zijn momenteel nog bezig met het blussen van de brand, maar er is nog heel wat rookontwikkeling te zien op het domein.