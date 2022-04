7 fenomenale fietsroutes om dit voorjaar af te trappen

Met Vlaanderens mooiste achter de rug is het wielerseizoen nu écht van start gegaan. Smeer je benen in, klim op je stalen ros en waag je aan een fietstocht van formaat, de haren in de wind. Deze 7 fietsroutes zijn net iets anders dan anders en doorkruisen België, Nederland en Duitsland.

Race op het circuit van Zolder

Waan jij je een snelheidsduivel op de fiets? Op het circuit van Zolder kan je op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond een paar rondjes op het circuit fietsen. Maak je geen zorgen over verkeerslichten of tegenliggers: hier mag je gerust volle gas geven. Vergeet wel je helm en fietslichten niet. Op Roller Mondays zijn kinderen jonger dan 10 jaar bovendien ook welkom onder begeleiding van iemand met een stadsfiets. Tickets kosten € 4, inwoners van Heusden-Zolder krijgen gratis toegang.

Trap door het bos in Bosland, Neerpelt & Limburgse Kempen

Door de bomen fietsen: klinkt idyllisch? Dat is het ook. In Bosland fiets je tot op tien meter hoogte tussen eik, berk en spar. Je bereikt de kruin via een dubbele cirkel met een doorsnede van 100 meter en maar liefst 700 meter lang. Een unieke ervaring, die je vanaf fietsknooppunt 272 makkelijk meepikt. Is 700 meter iets te mager? Pik dan de Fietsroute Neerpelt, Bosland & Limburgse Kempen mee, goed voor 46 km door het prachtige Limburg.

Doorkruis het water in Bokrijk

Nog magischer is het fietspad in Bokrijk dat jou letterlijk in het water laat rijden. Van oever tot oever rijd je dwars door een van de vijvers van De Wijers, waarbij je tot op ooghoogte met het water komt. Voeg fietsknooppunt 91 toe aan je route of vertrek vanaf Hasselt aan knooppunt 96. Zo rijd je langs het Albertkanaal doorheen De Wijers en geniet je 22 km lang van het mooie water.

Daal van de (vuilnis)berg af in Drenthe

Dat Nederland hét fietsland is bij uitstek, is al langer bekend. Een bijzondere plek om je stalen ros mee naartoe te nemen is de Col du VAM, in het midden van Drenthe. Gebouwd op een met gras begroeide, voormalige vuilnisbelt en met drie klimroutes en één lange afdaling is dit een paradijs voor racefietsers. De wielrennersroute is 2,1 km lang, het mountainbikeparcours is 9,4 km lang. Aan de voet van de VAM-berg is een Bikepark aangelegd, waar kinderen kunnen trainen op de mountainbike.

Volledig scherm Bosland, Neerpelt & Limburgse Kempen © luc daelemans

Zigzag langs rotsen in Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom is de Col du Kragge dan weer een heuse uitdaging met stevige klimpartijen en snelle afdalingen. Om de lus van 5 km met 255 hoogtemeters aan te vatten, is enige ervaring met de mountainbike geen overbodige luxe. Scherpe bochten, rotsformaties, steigers en houten obstakels: houd je ogen ten allen tijde op de weg.

Herontdek het Ruhrgebied

Denk je bij het Ruhrgebied meteen aan industrie, steenkoolmijnen en vervuiling? Dan is het dringend tijd om nog eens een bezoekje aan de Duitse streek te brengen. Oude fabrieken zijn vandaag leuke musea of culturele centra, de natuur herovert haar plek en voor fietsers is dit gebied het walhalla. Fiets 240 km langs de Ruhr en overnacht in één van de talloze Bett & Bikes.

Fiets de oude spoorweg langs 3 landen af

De snelste weg van het Duitse Aken naar het Franse Troisvierges? Dat was lange tijd de spoorlijn. De trein doet deze route al even niet meer aan, dus ga gerust met de fiets de Vennbahn op voor een zorgeloze rit door drie landen. Dankzij de minimale helling en het bijna volledig geasfalteerde fietspad kan je gerust met het hele gezin op pad. Met 125 km op de teller spreid je de route best over een paar dagen, ideaal voor een actieve fietsvakantie.

