5 voor 12: verplichte vaccinatie in de VS, onweer op komst en Willy de bever is terug vrij

Elke dag geven wij u in 5 voor 12 een overzicht van het belangrijkste nieuws van deze voormiddag. Vandaag gaat het over de verplichte vaccinatie in de VS voor sommige Amerikanen, het mogelijk onweer van vandaag en over een bever in Gent. Bekijk het hier!