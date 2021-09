5 voor 12: een fabriek die CO2 filtert en feest in Noord-Korea

Onze weten­schaps­ex­pert heeft grote bedenkin­gen bij fabriek in IJsland: "Dit zal de klimaatop­war­ming niet tegengaan”

11:55 In IJsland is een fabriek opgestart die CO2 uit de lucht haalt en omzet in een gesteente. De bedoeling is om op die manier jaarlijks 4.000 ton broeikasgas uit de lucht te halen. Maar zal dat ook een effect hebben op de klimaatopwarming? Volgens wetenschapsexpert Martijn Peters moeten we geen te grote verwachtingen hebben. “We produceren 33 miljard ton broeikasgas per jaar. Die 4.000 ton is dus een druppel op een hete plaat.”