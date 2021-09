4 toeristen gaan vanavond alleen de ruimte in. Kunnen zij dat wel? Onze expert legt uit

Vaccin Pfizer leidt tot meer antilicha­men (96%) in neus dan dat van AstraZene­ca (59%)

9:51 Het vaccin van BioNTech/Pfizer leidt tot meer antilichamen tegen Covid-19 in de neus dan dat van AstraZeneca. Dat blijkt uit een studie van het UZ Gent en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Bij proefpersonen die Pfizer toegediend kregen, bleek achteraf 96 procent antilichamen in de neus. Bij wie AstraZeneca kreeg, was dat maar 59 procent.