31 klachten wegens seksueel gebruik door personeel VN in drie maanden tijd LB

21u48

Bron: Belga 2 AFP Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres heeft nultolerantie en transparantie inzake seksueel misbruik door militairen en burgers in dienst van de VN beloofd. Tussen 1 juli en 30 september zijn wereldwijd 31 klachten wegens seksueel misbruik begaan door personeel van de Verenigde Naties ingediend. Dat bevestigt de woordvoerder van de VN, Stéphane Dujarric.

De mededeling kadert in de nultolerantie en transparantie inzake seksueel misbruik door militairen en burgers in dienst van de VN die secretaris-generaal Antonio Guterres wil handhaven. Dat zei Guterres tijdens zijn dagelijks persmoment.

De feiten die achter de klachten zitten, zijn nog niet allemaal bevestigd en sommige ervan zitten nog in de fase van het vooronderzoek, aldus de woordvoerder. Van de 31 klachten zijn er 12 gericht tegen personeel in vredesoperaties, 19 tegen medewerkers van agentschappen van de VN. Tien klachten slaan op seksueel misbruik, 19 op seksuele uitbuiting en 2 hebben een nog onbekende aard.

Vijftien klachten zijn gericht tegen het Hoogcommissariaat voor de Vluchtelingen, 4 hebben betrekking op de vredesmissie in Congo, 3 op die in Liberia en twee op de operatie in Centraal-Afrika en 1 klacht is gericht tegen een lid van UNICEF.

Bij de 31 klachten worden 38 mannen verdacht, 72% van de 36 vermoedelijke slachtoffers zijn vrouwen, 19% zijn minderjarige meisjes.

Sinds een tiental jaren heeft een reeks zaken van seksueel misbruik verschillende vredesoperaties besmeurd. Onder de betrokken landen onder meer Congo, Ivoorkust, Somalië, Soedan, Afghanistan en Haïti.