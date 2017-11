3000 jaar oud kasteel ontdekt in Turks meer LB

16u07

Bron: ANP 17 Twitter / Daily Sabah Verwacht wordt dat het onderwaterkasteel veel toeristen zal lokken. Turkse onderzoekers hebben in het Vanmeer in Oost-Turkije de resten ontdekt van wat vermoedelijk een 3000 jaar oud kasteel is. Dat meldt de Turkse krant Daily Sabah zondag.

Geruchten

De onderzoekers vermoeden dat de ruïnes dateren uit de achtste tot zevende eeuw voor Christus, ten tijde van de Urartu beschaving, ook wel bekend als het koninkrijk Van.

"Het gerucht ging dat er misschien iets onder het water zou kunnen zijn, maar de meeste archeologen vertelden ons dat we niets zouden vinden", aldus het hoofd van het duikteam, Tahsin Ceylan.

Historische waarde

Volgens de onderzoeker is het Vanmeer, dat in de Oost-Anatolische regio bij de grens met Iran ligt, ontstaan door een uitbarsting van de vulkaan Nemrut. De huidige waterstand van het meer is ongeveer 150 meter hoger dan tijdens de Urartu beschaving. Volgens de onderzoekers bouwden de beschavingen rond het meer grote dorpen en nederzettingen toen het waterpeil laag was, maar moesten ze het gebied verlaten toen het weer steeg.

De onderwaterruïnes zullen naar verwachting duizenden toeristen en duikers trekken vanwege hun historische waarde.

Underwater ruins of 3,000-year-old castle dating back to the Iron Age Urartu civilization discovered in Turkey’s eastern Van province https://t.co/gHoaMjQ6IM DAILY SABAH(@ DailySabah) link