23 kunstwerken verlichten Brussel tijdens ‘Bright Brussels’ lichtfestival

LIVE. Wellicht extra booster voor wie Jans­sen-vac­cin kreeg - Nog minder dan 4.000 coronapa­tiën­ten in onze ziekenhui­zen

Het aantal patiënten met corona in onze ziekenhuizen ligt voor het eerst in tien dagen onder de 4.000. Dat blijkt vrijdagochtend uit de voorlopige cijfers van Sciensano. Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) kan op het Overlegcomité van vandaag worden voorgesteld om op vrijdag 18 februari naar code oranje te schakelen. Coronacommissaris Pedro Facon vindt alvast dat het mondmasker in onze scholen weldra op de schop kan. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in onze liveblog.

6:34