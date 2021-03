21-jarige Nomi uit de kleren op de Meir tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

In 2017 gaat Nomi met enkele vrienden naar een verjaardagsfeestje. Maar tijdens die avond doet een jongen iets in haar drankje. Pas enkele uren later ontwaakt ze. “Ik werd wakker achteraan in een auto met een jongen op mij en zijn geslachtsdeel in mijn hand.” Nomi weet dan nog niet goed wat er gebeurd is. Pas later beseft ze dat ze slachtoffer is geworden van seksueel grensoverschrijdend gedrag.