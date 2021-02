17 graden dit weekend: wat mag wel en niet volgens de huidige maatregelen? Een opfrisser

“De gevreesde Zuid-Afrikaanse variant? In Zuid-Afri­ka zelf valt daar weinig van te merken”

17:45 Hoezo de Zuid-Afrikaanse variant hoogst gevaarlijk en besmettelijk? In Zuid-Afrika zelf reageren ze verbaasd op de waarschuwingsstempel die de rest van de wereld op ‘hun’ coronavirus plakt. “We komen inderdaad net uit een tweede golf, maar die was er enkel omdat iedereen mekaar tijdens de eindejaarsfeesten mocht zien. De voorbije week lagen de besmettingscijfers zelfs lager dan in België”, zeggen drie uitgeweken Vlamingen over de toestand in hun nieuwe thuisland.